السيد نصر الله استقبل وزير الخارجية الايراني: ايران أثبتت أنها الحليف الصادق الذي لا يخذل أصدقاءه

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، بحضور سفير الجمهورية الاسلامية في بيروت السيد محمد جلال فيروزنيا حيث جرى استعراض آخر الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وقد أكد معالي وزير الخارجية على ثوابت الموقف الإيراني اتجاه لبنان ودعمه والوقوف إلى جانبه على كل الأصعدة وقد شكر السيد نصر الله للوفد الزائر وقوف الجمهورية الاسلامية في إيران إلى جانب لبنان دولةً وشعباً ومقاومةً خلال كل العقود الماضية إلى اليوم وأثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه مهما كانت الظروف صعبة وأن الآمال كبيرة جداً لخروج لبنان من هذه المحنة التي أصابته وبتعاون الجميع إن شاء الله.

المصدر: العلاقات الإعلامية