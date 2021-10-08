روسيا بصدد استحداث أسطول بحري جديد في القطب الشمالي

يمكن أن يظهر لدى البحرية الروسية أسطول بحري جديد وهو أسطول القطب الشمالي.

صرح بذلك مصدر في سلاح البحرية الروسية وقال إن الغاية من استحداث الأسطول الجديد هو ضمان أمن الممر الشمالي البحري.

وقال المصدر إن الجهات المختصة تدرس في الوقت الراهن مسألة استحداث أسطول القطب الشمالي الذي سيكون تشكيلا منعزلا في قوام البحرية الروسية وستوكل إليه مهمة ضمان أمن الممر الشمالي البحري وشاطئ منطقة القطب الشمالي الذي يتحمل حاليا أسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي مسؤولية الدفاع عنه.

وأشار المصدر إلى أن استحداث أسطول القطب الشمالي سيسمح للأسطولين المذكورين بالتركيز على تنفيذ مهامهما القتالية في مناطق مسؤوليتهما. ويفترض أن يخصص الأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ بنية تحتية سيعتمد عليها أسطول القطب الشمالي. وسيزوّد أسطول القطب الشمالي لاحقا بسفن ومعدات تم تصنيعها خصيصا للعمل في منطقة القطب الشمالي.

يذكر أن سلاح البحرية الروسية يعد صنفا من صنوف القوات المسلحة الروسية إلى جانب القوات البرية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والقوات الجو–الفضائية. ويتضمن سلاح البحرية بدوره أسطول البلطيق وأسطول المحيط الهادئ وأسطول البحر الأسود والأسطول الشمالي وأسطول قزوين، فضلا عن الطيران البحري ومشاة البحرية وقوات الصواريخ والمدفعية الساحلية.

المصدر: وكالات