مراسلنا : دورية “اسرائيلية” معادية تطلق رصاصة في محيط شخص يحاول التسلل إلى فلسطين المحتلة عبر سياج مستعمرة “المطلة” قرب كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2021 - 23:58
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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يبارك للشعب اللبناني تشكيل الحكومة ويؤكد مواصلة إيران دعمها للبنان
عبد اللهيان يزور قصر بعبدا ويلتقي الرئيس ميشال عون ويبحث معه العلاقات المشتركة والشؤون في المنطقة
الرئيس عون يؤكد لعبد اللهيان دعم لبنان للجهود التي تبذل لتعزيز التقارب بين دول المنطقة
عبد اللهيان بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة: كافة الملفات الإقليمية ينبغي أن تحلّ على أيدي أهل المنطقة بأنفسهم
عبد اللهيان بعد لقائه نظيره اللبناني: نحن على اتم الاستعداد لتقديم الدعم للبنان لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها
عبد اللهيان: لبنان بجيشه وشعبه وحكومته ومقاومته قادر على الصمود وتحدي الاحتلال الصهيوني
عبد اللهيان: إيران مستعدة لبناء معملين للطاقة في لبنان أحدهما في بيروت والآخر في الجنوب وإعادة بناء وترميم مرفأ بيروت
عبد اللهيان: معيارنا للعودة الى المفاوضات النووية هو رفع العقوبات وعودة الأطراف كافة الى الاتفاق النووي
كتلة الوفاء للمقاومة ترحب بزيارة وزير الخارجية الايراني الى بيروت مشددة على عمق التعاون التاريخي بين البلدين
كتلة الوفاء للمقاومة: نرفض التدخلات الاجنبية والخارجية بمسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان بيار دوكان والسفيرة الفرنسية آن غريو والوفد المرافق
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في الخليل بالضفة الغربية المحتلة
وفد تطبيعي من سلطات البحرين يقوم برفقة مستوطنين صهاينة بتدنيس باحات المسجد الأقصى
القوات المسلحة اليمنية: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة تجسسية أميركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء جبهة جيزان
القوات المسلحة اليمنية: الطائرة التي جرى إسقاطها أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء جبهة جيزان من نوع RQ_20
الخارجية الامريكية: العودة السريعة الى محادثات فيينا مع ايران ضرورية ولا يمكننا الانتظار الى ما لا نهاية
الموفد الروسي الى أفغانستان: روسيا ستدعو حركة طالبان إلى محادثات دولية حول أفغانستان في موسكو في الـ20 من الشهر الحالي
مسؤول تركي: تركيا تغلق جميع معابرها الحدودية أمام الشاحنات الإيرانية على خلفية التوتر بين إيران وأذربيجان
الأمين العام لحلف الأطلسي: الخلاف بين باريس وواشنطن يجب أن لا يسبب انقساماً في الحلف
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
الموفد الروسي الى أفغانستان: روسيا ستدعو حركة طالبان إلى محادثات دولية حول أفغانستان في موسكو في الـ20 من الشهر الحالي
مسؤول تركي: تركيا تغلق جميع معابرها الحدودية أمام الشاحنات الإيرانية على خلفية التوتر بين إيران وأذربيجان
الأمين العام لحلف الأطلسي: الخلاف بين باريس وواشنطن يجب أن لا يسبب انقساماً في الحلف
الأمم المتحدة تعين الدبلوماسي المخضرم ستيفان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مراسلنا : دورية “اسرائيلية” معادية تطلق رصاصة في محيط شخص يحاول التسلل إلى فلسطين المحتلة عبر سياج مستعمرة “المطلة” قرب كفركلا
منذ 41 mins
7 October، 2021
كفركلا
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