مراسلنا : دورية “اسرائيلية” معادية تطلق رصاصة في محيط شخص يحاول التسلل إلى فلسطين المحتلة عبر سياج مستعمرة “المطلة” قرب كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 7 2021 - 23:58

مراسلنا : دورية “اسرائيلية” معادية تطلق رصاصة في محيط شخص يحاول التسلل إلى فلسطين المحتلة عبر سياج مستعمرة “المطلة” قرب كفركلا

منذ 41 mins 7 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة