وصول وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى مطار بيروت قادماً من روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2021 - 01:36

وصول وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى مطار بيروت قادماً من روسيا

منذ 49 mins 7 October، 2021
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