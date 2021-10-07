وصول وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى مطار بيروت قادماً من روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2021 - 01:36
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: هناك دراسات وعمل يومي حول كيفية إعادة الودائع لأصحابها
مجلس الوزراء يطلب من وزير المالية اعداد مشروع موازنة 2022 ويوافق على فتح اعتماد لاستكمال تعويضات متضرري انفجار المرفأ
ميقاتي في مقابلة تلفزيونية: يجب محاسبة المسؤولين الذين لهم علاقة بإنفجار المرفأ وثمة فرق بين الشعبوية وتطبيق الدستور
ميقاتي: الدستور اللبناني يقضي بأن تتم محاكمة الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة
وزير الطاقة وليد فياض تعليقاً على اقفال محطات الوقود بانتظار التسعيرة: سنعمل لإنزال أشد العقوبات بالمحتكرين المستغلين
اتفاق بين وزراء طاقة لبنان وسوريا والأردن على خارطة طريق لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة: تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الأردن وسوريا ولبنان
الرئيس نبيه بري يهنئ الرئيسين السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي في ذكرى الانتصار في حرب تشرين التحريرية
الرئيس بري للرئيس الأسد: الرجال الذين صنعوا تشرين التحرير قادرون على صنع تشرين يبقي سوريا قوية منيعة وعريناً للعروبة
الرئيس بري للرئيس السيسي: مصر قدمت نموذجاً رائداً في الشجاعة والتضحية في سبيل استعادة الحقوق وتحرير الأرض والإنسان
الأمين العام للجهاد الإسلامي في الذكرى الـ34 لانطلاق الحركة: ما حدث بعد نفق الحرية يؤكّد للاحتلال أن هذه الأرض لنا
زياد النخالة: هذا العدو يجب قتاله وجوب الصلاة مهما اختلت موازين القوى فإما حياة كريمة لنا ولشعبنا أو ذل مستدام
النخالة: يجب أن يعلم كل محتل لأرضنا أن لا حياة له ولا سلام له في وطننا فلسطين ويجب أن نراهن على شعبنا ومقاومينا
النخالة: معركة سيف القدس كشفت للعالم هشاشة هذا الكيان وأثبتت أن هزيمة العدو ليست مستحيلة إذا امتلكنا الإرادة
النخالة: أصبح واضحاً أن مهرجانات التطبيع وفتح السفارات الصهيونية في العواصم العربية لن تغير حقائق التاريخ
النخالة: نؤكد على وحدة قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة وحمايتها بالتواصل الدائم والتنسيق المستمر وخاصة مع حركة حماس
إصابة يمنيين 2 بنيران الجيش السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في صعدة
وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني في موسكو: نتفق مع إيران على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل
لافروف: محاولات عدد من الدول ربط الحفاظ على الاتفاق النووي بتنازل إيران في قضايا أخرى غير مجدية
لافروف: ناقشنا الوضع في سوريا وعبرنا عن نيتنا المشتركة في التوصل إلى سلام طويل الأمد وتحسين الوضع الاقتصادي في هذا البلد
وزير الخارجية الإيراني: نسعى لتعاون طويل الأمد مع موسكو ونعتبرها شريكاً استراتيجياً ونأمل بتطوير علاقاتنا
حسين أمير عبداللهيان: ناقشنا مع الوزير لافروف الوضع في أفغانستان ونحن ندعم حكومة شاملة تضم جميع الأطراف
عبداللهيان: هناك خيبة أمل تجاه العلاقات مع الدول المجاورة لإيران وعلى هذه الدول اتباع سياسة ودية تجاه طهران
عبداللهيان: ننتظر خطوات عملية من إدارة جو بايدن بشأن الاتفاق النووي وليس مجرد رسائل
عبداللهيان: الجولة الجديدة من المحادثات الإيرانية السعودية بدأت والهدف إعادة العلاقات ونأمل بالتوصل قريباً لنقاط اتفاق
ولي عهد أبو ظبي يستقبل وزير خارجية قطر لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
السلطات المغربية تعلن عن تفكيك خلية يشتبه بموالاتها لـ"داعش" كانت تخطط لاستهداف مقرات وشخصيات أمنية وأماكن عامة
الرئيس الروسي يحمل أوروبا المسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز رداً على اتهامات لموسكو بالحد من الإمدادات للضغط على الغرب
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: الأزمة مع الولايات المتحدة خطيرة ولم تُحل بشكل كامل
الولايات المتحدة: إصابة 4 أشخاص بإطلاق أحد التلاميذ النار على أقرانه في أحد صفوف مدرسة ثانوية في تكساس
منظمة الصحة العالمية تحذر من أن العالم لم يتخط مرحلة الخطر في التصدي لجائحة كوفيد-19
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
وصول وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى مطار بيروت قادماً من روسيا
منذ 49 mins
7 October، 2021
عاجل
بيروت
مطار بيروت
وزير الخارجية الايرانية
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