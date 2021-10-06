وزيرة الطاقة الأردنية: العمل جار على خطة عمل لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر سوريا

أعلنت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي الأربعاء، أن اجتماع عمان مع وزير الكهرباء، السوري ووزير الطاقة اللبناني يهدف إلى وضع خطة عمل وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر سوريا”.

وذكرت وزارة الطاقة الأردنية عبر حسابها على تويتر أن زواتي قالت إن “اجتماع عمان مع وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يهدف لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية”. وأضافت الوزيرة أن هذا “الاجتماع يهدف إلى إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات في الأردن وسوريا ولبنان لمساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الكهرباء”.

وأشارت زواتي إلى أن تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية يأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمساعدة اللبنانيين في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة. وأضافت الوزيرة الأردنية، خلال الاجتماع، “تم إجراء كافة الدراسات الفنية وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد بالكهرباء”.

وأكدت الوزيرة زواتي للصحافيين أهمية اجتماع عمان الذي يأتي في إطار التعاون المشترك مع لبنان وسوريا لدعم المشاريع المشتركة في مجال الطاقة.

وأشارت إلى أنه تم، أمس الثلاثاء، عقد اجتماع فني ضم المعنيين في شركات نقل الكهرباء في الدول الثلاث للتحضير للاجتماع الوزاري، تم خلاله مراجعة جاهزية شبكات الكهرباء في الدول الثلاث وتحديد المتطلبات الفنية والتجارية اللازمة لإتمام عملية تزويد الكهرباء الأردنية للبنان.

وأفادت بأنه سيتم رفع نتائج الاجتماع ليتم اعتمادها، مؤكدة أن خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري وكذلك جاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان.

من جانبه، قال وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل إن الجانب السوري “باشر باتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بتزويد لبنان بالتيار الكهربائي عن طريق الأردن باستخدام الشبكة السورية”. وأضاف أن ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء باشرت “بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الذي دمرته العصابات الإرهابية المسلحة وتأمين المواد اللازمة” لذلك بالرغم من الصعوبات التي نعاني منها جراء الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري حيث تم تأمين معظم المواد وجاري العمل على تأمين النقص.

وأشار الزامل إلى البدء في تجميع المعلومات اللازمة عن محطات التوليد لتزويدها للجانب الأردني من أجل إتمام الدراسات الفنية اللازمة والخاصة بالربط التزامني بين الشبكتين السورية والأردنية والتي تحتاج لمدة ثلاثة أشهر للانتهاء من تأهيل خط الربط.

بدوره، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض أن الاجتماع يؤكد متانة العلاقات مع الأشقاء في الأردن وسوريا ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في لبنان والمنطقة العربية بتحقيق استقرارية قطاع الطاقة. وأضاف أن “الخطوات المقبلة ستتركز على ملف التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي”، مشيدا بالدور الريادي الأردني في تعزيز التعاون مع لبنان”. ويرتبط الأردن وسوريا كهربائيا من خلال خط نقل على جهد 400 ك.ف منذ عام 2001 إلا أن خط الربط خارج الخدمة حالياً منذ منتصف عام 2012 لأسباب فنية.

المصدر: سبوتنيك