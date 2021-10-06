حسين أمير عبد اللهيان: هناك خيبة أمل تجاه العلاقات مع الدول المجاورة لايران وعلى هذه الدول اتباع سياسة ودية تجاه ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2021 - 13:52

حسين أمير عبد اللهيان: هناك خيبة أمل تجاه العلاقات مع الدول المجاورة لايران وعلى هذه الدول اتباع سياسة ودية تجاه ايران

منذ 22 mins 6 October، 2021
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