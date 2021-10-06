حسين أمير عبد اللهيان: هناك خيبة أمل تجاه العلاقات مع الدول المجاورة لايران وعلى هذه الدول اتباع سياسة ودية تجاه ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2021 - 13:52
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موظفو الإدارة العامة ينفذون اعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة برفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم
جمعية المودعين اللبنانين تنفذ اعتصاماً أمام مصرف لبنان للمطالبة بخطة حكومية تضمن للناس استعادة حقوقهم
عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس للمنار: نحذر من العودة إلى الطوابير إذا تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات
الرئيس نبيه بري يهنئ الرئيسين السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي في ذكرى الانتصار في حرب تشرين التحريرية
الرئيس بري للرئيس الأسد: الرجال الذين صنعوا تشرين التحرير قادرون على صنع تشرين يبقي سوريا قوية منيعة وعريناً للعروبة
الرئيس بري للرئيس السيسي: مصر قدمت نموذجاً رائداً في الشجاعة والتضحية في سبيل استعادة الحقوق وتحرير الأرض والإنسان
الأمين العام للجهاد الإسلامي في الذكرى الـ34 لانطلاق الحركة: ما حدث بعد نفق الحرية يؤكّد للاحتلال أن هذه الأرض لنا
زياد النخالة: هذا العدو يجب قتاله وجوب الصلاة مهما اختلت موازين القوى فإما حياة كريمة لنا ولشعبنا أو ذل مستدام
النخالة: يجب أن يعلم كل محتل لأرضنا أن لا حياة له ولا سلام له في وطننا فلسطين ويجب أن نراهن على شعبنا ومقاومينا
النخالة: معركة سيف القدس كشفت للعالم هشاشة هذا الكيان وأثبتت أن هزيمة العدو ليست مستحيلة إذا امتلكنا الإرادة
النخالة: أصبح واضحاً أن مهرجانات التطبيع وفتح السفارات الصهيونية في العواصم العربية لن تغير حقائق التاريخ
النخالة: نراهن على ثبات أهلنا في القدس وتصديهم المستمر لاقتحامات المستوطنين ونراهن على صمود أهلنا في أراضي الـ48
النخالة: ما تمر به قضيتنا من تحديات وليس آخرها حملات التطبيع لا يمنعنا من أن نرى بوادر أمل بأن الانتصار قادم
النخالة: نؤكد على وحدة قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة وحمايتها بالتواصل الدائم والتنسيق المستمر وخاصة مع حركة حماس
النخالة: المقاومة هي خيارنا حتى النصر ونؤكّد على ضرورة مواجهة دوريات الاحتلال في القدس والضفة الغربية
النخالة: نؤكّد على رفضنا الدائم لكل مشاريع الاستسلام والتطبيع مع العدو مهما بلغ عدد الدول المتورطة فيها
حماس: لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طرح تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال خلال زيارة وفد الحركة إلى القاهرة
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة للعدوان السعودي الأميركي في أجواء مأرب بصاروخ أرض جو
استشهاد 3 يمنيين وإصابة 7 آخرين في قصف مدفعي سعودي استهدف سيارتهم على الطريق العام في مديرية شدا بمحافظة صعدة
حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية: لا صحة لاعتبار فريق خبراء الأمم المتحدة أن ما يجري في اليمن هو نزاع داخلي
حكومة الإنقاذ الوطني: نأمل التزام فريق الخبراء بالحيادية والمهنية والاستقلالية ونجدد التزامنا بالتعاون معه في المستقبل
حكومة الإنقاذ الوطني: نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم وانتهاكات العدوان بحق اليمنيين
مركز المصالحة الروسي: إصابة جندي سوري جراء قصف بقذائف الهاون من قبل مسلحين في إدلب
وزير الخارجية الإيراني من موسكو: السياسات الإقليمية للجمهورية الإسلامية وروسيا كانت متقاربة جداً خلال الأعوام الأخيرة
حسين أمير عبداللهيان: سننسق مواقفنا مع روسيا حول تطورات منطقة القوقاز خلال لقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف
الخارجية الروسية: الوزير لافروف ناقش الملف النووي الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن
السعودية تعدم معتقل الرأي مسلم المحسن من بلدة العوامية بعد احتجازه لـ6 سنوات على خلفية مشاركته في الحراك السلمي عام 2011
وزارة الدفاع التونسية: مقتل 3 عسكريين إثر تحطم مروحية خلال تدريبات ليلية في محافظة قابس جنوب البلاد
الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ ينفي الاتهامات الموجهة لشركته بتغليب الربح المادي على السلامة العامة
شركة إيليوم الأسترالية تسحب نحو 200 ألف من معدات الفحص الذاتي لكوفيد-19 في الولايات المتحدة بسبب نتائج خاطئة
مقتل 3 مدنيين على يد مسلحين في 3 عمليات إطلاق نار منفصلة بفارق 90 دقيقة في شوارع كشمير الهندية
مالي تستدعي السفير الفرنسي لديها احتجاجاً على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن المجلس العسكري الحاكم في البلاد
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
حسين أمير عبد اللهيان: هناك خيبة أمل تجاه العلاقات مع الدول المجاورة لايران وعلى هذه الدول اتباع سياسة ودية تجاه ايران
منذ 22 mins
6 October، 2021
ايران
عبد اللهيان
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