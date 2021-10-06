هاشم: 6 تشرين محطة تاريخية ونقلة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني

قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح، في ذكرى حرب تشرين التحريرية: “السادس من تشرين محطة تاريخية ونقلة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، حيث استطاعت بسالة وتضحيات الجيشين العربيين السوري والمصري ومساندة الجيوش العربية ان تعيد الثقة للانسان العربي بان النصر يتحقق عندما تتوافر الارادة والقرار، فالتحية في هذا اليوم للشهداء الذين كتبوا عصر المقاومة والمواجهة والتي أسست لنهج المقاومة التي اثبتت جدواها في تحقيق الانتصارات ومعادلة توازن الردع مع العدو الاسرائيلي والقادرة على وضع حد لغطرسة وهمجية العدو الاسرائيلي وكيانه الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام