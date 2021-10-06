رئيس الوزراء الاردني يبحث مع وزيري الطاقة في لبنان وسوريا تسريع إيصال الغاز المصري والكهرباءالى لبنان

استقبل رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة، في مقر في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، وزير الكهرباء السوري غسان الزامل ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، في حضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) “ان رئيس الوزراء أكد على العلاقات الاخوية التي تربط الأردن مع كل من سوريا ولبنان والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث الشقيقة.

كما اكد إستعداد الاردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم الدعم والاسناد اللازم للبنان الشقيق الذي يمر بتحديات اقتصادية استثنائية”.

وتركز الحديث خلال اللقاء حول الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الارض لتسريع ايصال الغاز المصري والكهرباء الى لبنان عبر الاردن وسوريا لمواجهة تحديات الطاقة التي يمر بها لبنان الشقيق.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من الوزراء الثلاثة حول الجهود المبذولة لتسريع الخطوات العملية لاستكمال البنية التحتية اللازمة داخل الاراضي السورية لنقل الغاز والكهرباء إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية، التي سيتم الاتفاق عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام