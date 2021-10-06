ابو شقرا:الشركات المستوردة للنفط لم تسلم المحروقات بانتظار جدول الاسعار وتأخره ينعكس سلبا على اصحاب المحطات والمواطنين

افاد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال لـ “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الشركات المستوردة للنفط لم تسلم المحروقات اليوم للمحطات بانتظار صدور جدول الاسعار عن وزارة الطاقة”، مشيرا الى ان “تأخير صدور الجدول ينعكس سلبا على اصحاب المحطات وبالتالي على المواطنين”، متمنياً “ان يكون التعاون وثيقا بين الموزعين واصحاب المحطات وزارة الطاقة لتسيير امور المواطنين”.

وعن سبب عدم صدور الجدول اليوم قال ابو شقرا “انه بسبب سفر وزير الطاقة وليس لنا علاقة بارتفاع الاسعار الذي يتعلق بالجدول الصادر من وزارة الطاقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام