ابو شقرا:الشركات المستوردة للنفط لم تسلم المحروقات بانتظار جدول الاسعار وتأخره ينعكس سلبا على اصحاب المحطات والمواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2021 - 12:00

ابو شقرا:الشركات المستوردة للنفط لم تسلم المحروقات بانتظار جدول الاسعار وتأخره ينعكس سلبا على اصحاب المحطات والمواطنين

منذ 21 mins 6 October، 2021
فادي ابو شقرا
لبنان

افاد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال لـ “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الشركات المستوردة للنفط لم تسلم المحروقات اليوم للمحطات بانتظار صدور جدول الاسعار عن وزارة الطاقة”، مشيرا الى ان “تأخير صدور الجدول ينعكس سلبا على اصحاب المحطات وبالتالي على المواطنين”، متمنياً  “ان يكون التعاون وثيقا بين الموزعين واصحاب المحطات وزارة الطاقة لتسيير امور المواطنين”.

وعن سبب عدم صدور الجدول اليوم قال ابو شقرا “انه بسبب سفر وزير الطاقة وليس لنا علاقة بارتفاع الاسعار الذي يتعلق بالجدول الصادر من وزارة الطاقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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