حركة حماس: لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طرح موضوع تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2021 - 12:00

حركة حماس: لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طرح موضوع تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 6 October، 2021
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