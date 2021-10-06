حركة حماس: لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طرح موضوع تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2021 - 12:00
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لا نقبل إملاءات من أحد تؤدي إلى تثبيت المشروع الإسرائيلي أو تعطيل استقلالنا
الشيخ قاسم: ندعو الحكومة لأن تطلب من الأميركيين فك الحصار عن لبنان الذي لا يمكنه حل مشاكله من دون الرئة السورية
الشيخ قاسم: نريد إجراء الانتخابات النيابية ولا نخاف من اختيار الناس لمن يمثلهم والانتخابات ليست مشكلة لنا بل للآخرين
جورج البراكس: سعر صفيحة البنزين سيرتفع من اليوم ولـ4 أسابيع على الأقل بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وسعر النفط عالمياً
جورج البراكس: إذا استمر مصرف لبنان بالتأخّر بفتح الاعتمادات وتجفيف السوق من المحروقات فالطوابير عائدة لا محالة
قوات العدو الصهيوني تهدم منزل المقدسي محمد مطر في بلدة سلوان في القدس المحتلة
قوات كبيرة من شرطة العدو تقتحم قرية اللقية في النقب المحتل بذريعة التفتيش عن أسلحة
حماس: لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طرح تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال خلال زيارة وفد الحركة إلى القاهرة
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة للعدوان السعودي الأميركي في أجواء مأرب بصاروخ أرض جو
استشهاد 3 يمنيين وإصابة 7 آخرين في قصف مدفعي سعودي استهدف سيارتهم على الطريق العام في مديرية شدا بمحافظة صعدة
حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية: لا صحة لاعتبار فريق خبراء الأمم المتحدة أن ما يجري في اليمن هو نزاع داخلي
حكومة الإنقاذ الوطني: نأمل التزام فريق الخبراء بالحيادية والمهنية والاستقلالية ونجدد التزامنا بالتعاون معه في المستقبل
حكومة الإنقاذ الوطني: نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم وانتهاكات العدوان بحق اليمنيين
مركز المصالحة الروسي: إصابة جندي سوري جراء قصف بقذائف الهاون من قبل مسلحين في إدلب
وزير الخارجية الإيراني من موسكو: السياسات الإقليمية للجمهورية الإسلامية وروسيا كانت متقاربة جداً خلال الأعوام الأخيرة
حسين أمير عبداللهيان: سننسق مواقفنا مع روسيا حول تطورات منطقة القوقاز خلال لقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف
الخارجية الروسية: الوزير لافروف ناقش الملف النووي الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن
السعودية تعدم معتقل الرأي مسلم المحسن من بلدة العوامية بعد احتجازه لـ6 سنوات على خلفية مشاركته في الحراك السلمي عام 2011
وزارة الدفاع التونسية: مقتل 3 عسكريين إثر تحطم مروحية خلال تدريبات ليلية في محافظة قابس جنوب البلاد
الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ ينفي الاتهامات الموجهة لشركته بتغليب الربح المادي على السلامة العامة
شركة إيليوم الأسترالية تسحب نحو 200 ألف من معدات الفحص الذاتي لكوفيد-19 في الولايات المتحدة بسبب نتائج خاطئة
مقتل 3 مدنيين على يد مسلحين في 3 عمليات إطلاق نار منفصلة بفارق 90 دقيقة في شوارع كشمير الهندية
مالي تستدعي السفير الفرنسي لديها احتجاجاً على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن المجلس العسكري الحاكم في البلاد
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يأمل بتهدئة العلاقات مع الجزائر قريبا وأن يستمر التواصل بين البلدين لتحقيق تقدم
فرنسا: تظاهرات في كل أنحاء البلاد للمطالبة بتحسين الأجور والأوضاع الاجتماعية
إدارة فيسبوك: العطل الضخم الذي طرأ على الشبكة استمر 7 ساعات وهو ناجم عن تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم
لجنة حماية المستهلك وأمن البيانات بمجلس الشيوخ الأمريكي: حان الوقت كي يتحرك الكونغرس بشأن فيسبوك
مسؤولة المحتوى السابقة في فيسبوك فرانسس هاوغن أمام الكونغرس: فيسبوك هدفه الربح ويعلم بخطر آلية عمله على الأطفال
نواب في الكونغرس: فيسبوك يساعد على سلوكيات كارثية وعلينا إخضاع شركات التكنولوجيا الكبرى للمساءلة
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
حركة حماس: لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول طرح موضوع تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة (قناة الاقصى الفضائية)
منذ 1 ساعة
6 October، 2021
التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي
القاهرة
حركة حماس
فلسطين
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