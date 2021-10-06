الرئيس ميقاتي استقبل فيلتشر: مستعدون للعمل مع الحكومة لدعم من هم أكثر حاجة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المديرة الاقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا لبرنامج الاغذية العالمي كورين فيلتشر يرافقها مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات في حضور المستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

اثر اللقاء، قالت فيلتشر “ناقشنا عمل برنامج الاغذية العالمي الذي يدعم اللاجئين السوريين في لبنان منذ سنوات، وهو اليوم يضاعف مساعدته للشعب اللبناني المحتاج بواسطة برنامج مساعدة الأسر الأكثر فقرا””.

واضافت “من خلال برامجنا الأخرى يمكننا الوصول مع نهاية السنة الحالية الى مساعدة نحو ٨٠٠ الف لبناني، وهذا جدًا مهم، ونحن على أتم الاستعداد للعمل مع الحكومة لدعم مَن هم أكثر حاجة الى المساعدة”.

المصدر: تويتر رئاسة الحكومة