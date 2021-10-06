الرئيس ميقاتي استقبل فيلتشر: مستعدون للعمل مع الحكومة لدعم من هم أكثر حاجة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 6 2021 - 12:00

الرئيس ميقاتي استقبل فيلتشر: مستعدون للعمل مع الحكومة لدعم من هم أكثر حاجة

منذ 1 ساعة 6 October، 2021
ميقاتي يلتقي فيلتشر
لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المديرة الاقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا لبرنامج الاغذية العالمي كورين فيلتشر يرافقها مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات في حضور المستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

اثر اللقاء، قالت فيلتشر “ناقشنا عمل برنامج الاغذية العالمي الذي يدعم اللاجئين السوريين في لبنان منذ سنوات، وهو اليوم يضاعف مساعدته للشعب اللبناني المحتاج بواسطة برنامج مساعدة الأسر الأكثر فقرا””.

واضافت “من خلال برامجنا الأخرى يمكننا الوصول مع نهاية السنة الحالية الى مساعدة نحو ٨٠٠ الف لبناني، وهذا جدًا مهم، ونحن على أتم الاستعداد للعمل مع الحكومة لدعم مَن هم أكثر حاجة الى المساعدة”.

المصدر: تويتر رئاسة الحكومة

التعليقات

ذات صلة