متحدث طالبان يعلن التوصل الى توافقات اقتصادية بين ايران وافغانستان

اعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبیح الله مجاهد عن التوصل خلال اجتماع وفدي ايران وطالبان الى توافقات حول القضايا الاقتصادية.

وقال مجاهد في تصريح له الثلاثاء بانه تم التوصل الى توافقات بين ايران وافغانستان لتسريع التجارة بينهما ومن المقرر ان يعمل منفذ دوغارون –قلعة على مدار الساعة بعد 10 ايام من الان.

واوضح بانه من المقرر ان تقوم ايران بتطوير الطرق في 8 محافظات بافغانستان من اجل تحسين عملية التجارة والتبادل الاقتصادي بين البلدين وكذلك جمارك محافظة هرات على ان تبدا الاعمال التنفيذية لهذا الاتفاق بعد شهر من الان.

وصرح بانه تم الاتفاق كذلك على ان يقوم وفد من طالبان بزيارة الى ايران واجراء لقاءات مع المسؤولين في وزارة النفط الايرانية لشرح مشاكله للجانب الايراني والاتفاق على معالجتها.

ولفت الى الاتفاق بين الطرفين على مد انبوب للغاز المسال من دوغارون الى اسلام قلعة لتحسين عملية نقله من ايران الى افغانستان وقال: ان الاعمال التنفيذية لهذا الخط ستبدا قريبا.

واوضح بان وفدا فنيا من ايران سيزور افغانستان قريبا لدراسة مشاكل خط سكك الحديد في محطة روزنك، فضلا عن عقد اجتماع وبين وفدين من البلدين لانشاء طرق في حدود ماهيرود وفراه التي لها مشاكل في هذا المجال.

وقال ان الطرفين اتفقا على اجراء محادثات حول انشطة الشركات الايرانية في مناجم الحديد في افغانستان القريبة من الحدود بين البلدين وان يقوم الجانب الايراني بدراسة موضوع صادرات الفاكهة المجففة الافغانية عن طريق ميناء جابهار (جنوب شرق ايران) ليقدم من ثم مقترحاته بهذا الصدد.

وصرح بان الجانبين اتفقا ايضا بشان انشاء سوق حدودية واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد وازالة العقبات وحل المشاكل القائمة في غضون شهر.

المصدر: وكالة فارس