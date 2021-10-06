قوات الاحتلال الاسرائيلي تشن حملة اعتقالات بحق الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب ضياء حبيب ديرية (16 عامًا) بالقرب من المدخل الغربي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، كما وإعتقلت كل من عبدالله بكر مصطفى، علي بكر مصطفى، موسى هيثم مصطفى، قيس هيثم مصطفى، مروان هيثم مصطفى، احمد فتحي الافغاني، وقصي محمد درباس من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم، فيما إعتقلت الشاب اسماعيل عوكل من نابلس وذلك خلال اقتحامها مدينة سلفيت.

كما اعتفلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الشاب فادي ابو ربيع وذلك بعد مداهمة منزله في البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية.

المصدر: اذاعة الاقصى + فلسطين اليوم