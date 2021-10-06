دبلوماسي أسترالي لدى الأمم المتحدة: أستراليا لن يتغير وضعها كدولة غير نووية مع استلام التقنيات النووية في سياق اتفاق أوكوس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2021 - 07:52

دبلوماسي أسترالي لدى الأمم المتحدة: أستراليا لن يتغير وضعها كدولة غير نووية مع استلام التقنيات النووية في سياق اتفاق أوكوس

منذ 1 ساعة 6 October، 2021
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