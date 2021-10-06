العامري: ماضون باخراج جميع القوات الاجنبية من العراق نهاية هذا العام

اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان الفتوى المباركة للمرجعية الدينية العليا في العراق غيرت معادلة الارهاب على مداخل بغداد. واضاف في كلمة له خلال مهرجان انتخابي لتحالف الفتح في بغداد اليوم الثلاثاء: نرحب بكل من حضر من الجماهير لدعم تحالف الفتح بالانتخابات المقبلة.

وتابع العامري قائلا: لا تفصلنا عن الانتخابات الا ايام معدودة بلحظة تاريخية للمشاركة الفاعلة بالاستحقاق الانتخابي. واعلن ان “املنا كبير بتلبية نداء المرجعية بالزحف نحو صناديق الاقتراع بيوم الانتخابات”. وقال: احث امة الحشد بالزحف لصناديق الاقتراع كما زحفت نحو ساحات القتال لطرد داعش الارهابي.

واكد رئيس تحالف الفتح ان “النصر الكبير على داعش تحقق بفتوى المرجعية والزحف المقدس نحو ساحات القتال”. وقال العامري: اصواتكم بانتخاب الصالح النزيه هي من ستغير العملية السياسية نحو الافضل للعراق.

واوضح ان “المرجعية اكدت على انتخاب الحريص على السيادة والامن والمصالح العليا للشعب، وان المرجعية دعت لعدم انتخاب غير الكفوء ومن تورط بالفساد ولا يؤمن بثوابت الشعب”. وبين ان “الانتخابات هي الطريق الاسلم للعبور بالعراق وعدم العودة للفوضى والانسداد السياسي والدكتاتورية”.

واكد العامري انه “يجب اجراء الانتخابات في ظروف مطمئنة بعيدا عن المال والسلاح والتدخل الاجنبي”. واشار رئيس تحالف الفتح الى ان “ثوابت الشعب العراقي تعني عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني”. واكمل العامري: سنمضي في تطبيق جميع تعاليم المرجعية العليا التي اكدت عليها بياناتها.

واستطرد قائلا: نحن في تحالف الفتح لا نسمح بعودة الارهاب من جديد. ومن اولويات تحالف الفتح بالحكومة القادمة هو تسليح الجيش لحماية البلاد من اي اعتداء. واردف: ماضون باخراج جميع القوات الاجنبية من البلاد نهاية هذا العام. وقال: تجاوزنا الطائفية ولن نسمح بعودتها خلافا لرغبات بعض السياسيين.

المصدر: يونيوز