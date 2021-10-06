الشيخ الخزعلي: انتخابات هذا العام تختلف عن سابقتها واياكم بالتقصير بأي توجيه تصدره المرجعية

اعتبر امين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ان انتخابات هذا العام تختلف عن الاعوام الماضية، داعيا الجميع الى الخروج والمشاركة في الانتخابات تلبية للمرجعية.

وأضاف في كلمة له خلال المهرجان المركزي لتحالف الفتح في بغداد اليوم الثلاثاء: “نحن امام جبهتين الاولى تريد بناء العراق والثانية تبحث عن خرابه”. وقال ان “هناك جبهة تسعى لاخراج الاحتلال واخرى تريد التطبيع مع الكيان الصهيوني”، مبينا أن “من يريد حل الحشد او دمجه هم اسرائيل واميركا وبريطانيا”.

واشار الشيخ الخزعلي الى ان “كل الشرفاء يريدون بقاء الحشد الشعبي”، لافتا الى ان “قوة العراق الاولى وسلاحه الاول هي المرجعية الدينية”. واكد ان “الحشد الشعبي مسؤولية في اعناقنا جميعا،” واضاف ان”العدو يستغل اي فرصة لالغاء الحشد الشعبي، و لولا الحشد الشعبي لتكررت دائما مأساة سبايكر”. وتابع، “من اجل الحفاظ على العراق وابقائه قويا يجب على كل شريف المشاركة بالانتخابات”، مردفا “يجب الخروج والمشاركة بالانتخابات طاعة للمرجعية الدينية”.

واردف الامين العام لعصائب اهل الحق، “اياكم والتقصير في اي توجيه تصدره المرجعية الدينية”، مؤكدا أن “كل المحافظات التي لبت فتوى الجهاد الكفائي يجب عليها المشاركة بقوة بالانتخابات”. واعلن ان “هناك عزوف عن المشاركة وخاصة المحافظات التي لبت الجهاد الكفائي وهي مسالة خطيرة”. واكمل ان “كل المحافظات التي لبت الفتوى يجب عليها المشاركة في الانتخابات وبقوة”.

وشدد الشيخ الخزعلي، “نحن اليوم في الفتح عدنا اقوى مما كنا ونتائج الانتخابات ستكون افضل من السابقة”، مستدركا “نسأل الله أن يكتب النصر على أيديكم وأنتم شجعان واسود الشعب العراقي”. وبين، ان “شعار الفتح هو الأسد وكل جماهير الحشد هم اسود”، لافتا الى أن “وجود تحالف الفتح في قبة البرلمان افشل محاولات حل الحشد الشعبي”.

المصدر: موقع المنار