وزير النقل اليمني يلتقي بمنسق الأمم المتحدة: لضرورة فتح مطار صنعاء الدولي

أكد وزير النقل اليمني عامر المراني، على ضرورة فتح مطار صنعاء الدولي لإنقاذ حياة المرضى وتسهيل عودة المغتربين إلى أرض الوطن، لافتا إلى أن مطار صنعاء يعتبر البوابة الأولى للجمهورية اليمنية إلى العالم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بمنسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية باليمن ويليم ديفيد غريسلي، حيث جرى مناقشة الجوانب الفنية لمطار صنعاء الدولي وجهوزيته التشغيلية لاستقبال الرحلات المدنية، فيما تمت الإشارة إلى أن مطار صنعاء، يقدم خدماته وفقا للمتطلبات الدولية ومنظمة الطيران المدني “الإيكاو”.

اللقاء استعرض التداعيات الكارثية لإغلاق مطار صنعاء الدولي، وتطرق إلى معاناة المرضى جراء الحصار وإغلاق المطار وشحة الأدوية الضرورية التي تأتي عبر الجو، والمخاطر التي يتعرض لها المرضى خلال سفرهم عبر مطاري عدن وسيؤون، بسبب إغلاق مطار صنعاء.

وخلال اللقاء شدد المراني بالقول أنه “يجب أن يكون هناك دور فاعل للأمم المتحدة في رفع الحصار المفروض على مطار صنعاء وميناء الحديدة، والسماح بدخول سفن الدواء والمواد الغذائية والمشتقات النفطية”. وأكد أن تحالف العدوان يمارس القرصنة البحرية على سفن الوقود والغذاء في انتهاك سافر لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، داعيا الأمم المتحدة إلى الضغط على تحالف العدوان برفع الحصار عن مطار صنعاء بشكل سريع لدواعي إنسانية.

من جانبه، أكد منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، العمل على كل ما من شأنه رفع الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، كون ذلك يصب في خدمة العمل الإنساني.

المصدر: المسيرة نت