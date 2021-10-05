مراكب الهجرة غير الشرعية تنشط من جديد في شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2021 - 21:56
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رئيس الجمهورية اطلع من رئيس الحكومة على نتائج اجتماعاته مع اللجان الوزارية ومضمون الاتصال مع صندوق النقد الدولي
عون لوزير الدولة في الخارجية الألمانية: لبنان بدأ اتصالاته مع صندوق النقد لإطلاق ورشة إصلاحية واسعة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عرض مع السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين
وزير الأشغال والنقل علي حمية من قصر بعبدا: كل الوفود الأجنبية التي زارتني أبدت استعدادها لإعادة إعمار مرفأ بيروت
وزير الطاقة وليد فياض من القاهرة: بحثنا آلية الإجراءات السريعة لتنفيذ اتفاقية توريد الغاز ومصر عرضت تقديم كميات إضافية
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر: وضعنا خارطة طريق مع لبنان بشأن إمدادات الطاقة وسنعمل على تنفيذها قريباً
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لا نقبل إملاءات من أحد تؤدي إلى تثبيت المشروع الإسرائيلي أو تعطيل استقلالنا
الشيخ قاسم: ندعو الحكومة لأن تطلب من الأمريكيين فك الحصار عن لبنان الذي لا يمكنه حل مشاكله من دون الرئة السورية
الشيخ قاسم: نريد إجراء الانتخابات النيابية ولا نخاف من اختيار الناس لمن يمثلهم والانتخابات ليست مشكلة لنا بل للآخرين
رئيس لجنة الاعلام والاتصالات: المشاكل التقنية لشبكات الاتصالات مرتبطة بأزمة المازوت والسرقات التي تتعرض لها الشبكة
رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل: تعديل قانون الانتخاب الحالي قد يؤدي للإطاحة به وللمغتربين حق المشاركة بالانتخابات
باسيل: اعتماد "الميغا سنتر" في الانتخابات يحد من تأثير المال السياسي ويسمح للمنتشرين داخل لبنان في ممارسة حقهم بحرية
وزير العمل مصطفى بيرم للمنار: ندرس إمكانية إعطاء سلفة غلاء معيشة ورفع بدل النقل للموظفين كحلول مؤقتة للأزمة المعيشية
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي للمنار: سندرس عرض وزير التربية إعطاء الأساتذة 90 دولارا ونصف راتب ورفع بدل النقل
قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل يصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مارون الصقر وسعد الله الصلح في قضية نيترات زحلة
الجيش اللبناني: ضبط 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم بنسبة نيتروجين 26% في بلدة عرسال وتوقيف لبناني و3 سوريين
إصابة مواطن في منطقة الرندة وردة ببلدة عيتا الشعب بانفجار جسم مشبوه من مخلفات العدو الإسرائيلي أثناء قيامه بأعمال زراعية
الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيقوم بزيارة إلى لبنان نهاية الأسبوع الجاري
الإمام السيد علي الخامنئي يقيم مجلس عزاء بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد (ص) واستشهاد سبطه الإمام الحسن(ع) في طهران
الحركة الأسيرة في فلسطين تبدأ خطوات احتجاجية جديدة ضد اجراءات إدارة سجون الاحتلال القمعية
لجان المقاومة الفلسطينية: معركة الاسرى المفتوحة مع العدو ونؤكد دعمنا لهم ولن نسمح لكيان الاجرام الاستفراد بهم
مجموعة من المستوطنين الصهاينة تقتحم باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الإحتلال
رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري: الانتخابات هي الطريق الأسلم للعبور بالعراق وعدم العودة للفوضى والديكتاتورية
العامري: يجب إجراء الانتخابات بعيداً عن أي تدخل خارجي وثوابت العراق هي رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني
سانا: عشرات المسلحين من مدينة جاسم ومحيطها بريف درعا الشمالي ينضمون إلى عملية تسوية أوضاعهم لليوم الثالث على التوالي
السلطات العمانية: انحسار الإعصار "شاهين" الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وفقدان عدد من الصيادين
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يأمل بتهدئة العلاقات مع الجزائر قريبا وأن يستمر التواصل بين البلدين لتحقيق تقدم
إدارة فيسبوك: العطل الضخم الذي طرأ على الشبكة استمر 7 ساعات وهو ناجم عن تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم
لجنة حماية المستهلك وأمن البيانات بمجلس الشيوخ الأمريكي: حان الوقت كي يتحرك الكونغرس بشأن فيسبوك
مسؤولة المحتوى السابقة في فيسبوك فرانسس هاوغن أمام الكونغرس: فيسبوك هدفه الربح ويعلم بخطر آلية عمله على الأطفال
نواب في الكونغرس: فيسبوك يساعد على سلوكيات كارثية وعلينا إخضاع شركات التكنولوجيا الكبرى للمساءلة
المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني يعلن أن مفاعل آراك النووي سيبدأ بالعمل خلال العام المقبل
مسؤول أميركي: سنبلغ تل أبيب أن الرئيس جو بايدن مستعد أن يسلك سبلاً أخرى لضمان عدم حيازة طهران الأسلحة النووية
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
مراكب الهجرة غير الشرعية تنشط من جديد في شمال لبنان
منذ 1 ساعة
5 October، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
مراكب الهجرة غير الشرعية تنشط من جديد في شمال لبنان.
المصدر:
قناة المنار
الهجرة غير الشرعية
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