مراكب الهجرة غير الشرعية تنشط من جديد في شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2021 - 21:56

مراكب الهجرة غير الشرعية تنشط من جديد في شمال لبنان

منذ 1 ساعة 5 October، 2021
تقارير مصورة - لبنان

مراكب الهجرة غير الشرعية تنشط من جديد في شمال لبنان.

المصدر: قناة المنار

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