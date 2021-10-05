حمية التقى الرئيس عون: الوفود الأجنبية تبدي الاستعداد لمساعدة لبنان

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الثلاثاء وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية حيث عرض معه عمل الوزارة.

وأكد حمية بعد اللقاء “إبداء الوفود الأجنبية التي استقبلها الاستعداد لمساعدة لبنان، وتحديدا في ما يتعلق بكل المشاريع المتعلقة بإعادة اعمار مرفأ بيروت ومشاريع عديدة تعود لبعض المرافئ ومطار رفيق الحريري الدولي”، مشددا على “ضرورة إعادة تثبيت نظام جديد لادارة مرفأ بيروت يراعي الشراكة بين القطاعين والخاص”.

واعتبر حمية أنه “لم يعد من مفر الا بدعم قطاع النقل العام المملوك من القطاع الخاص”، ولفت الى “آلية يعدها سترفع قريبا الى مجلس الوزراء ليذهب الدعم الى الناس بشكل مباشر”، ولفت إلى أن “الوزارة قامت بما عليها لمنع طوفان الطرق على أبواب فصل الشتاء”، وقال “أطبق القانون بحذافيره بكل ركن من أركانه وكل بند من بنوده وعند حصول أي طوفان، سأخرج إلى الاعلام وأتحدث عن السبب الحقيقي لها لأننا قمنا بكل ما يجب فعله على مستوى الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام