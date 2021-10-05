الوزير الحاج حسن: زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية هو ملف اقتصادي أساسي بامتياز

أكد وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية عباس الحاج حسن ان “ملف زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية هو ملف اقتصادي أساسي بامتياز كونه يشكل طوق نجاة للبنان، ولأنه البديل السليم للزراعات الممنوعة”.

وتابع الحاج حسن “يمكننا من خلال ملف هذه الزراعة ان نصبح شركاء للمجتمع الدولي في توفير الأمن الصحي، لاسيما أن القوانين الناظمة قد صدرت ولا نحتاج الا لإصدار المراسم التنظيمية وتشكيل الهيئة النظمة للبدء بإصدار التراخيص”. ولفت الى انه “سيكون هناك خطة عمل تكاملية ومشاريع على مساحة الوطن، لاسيما ان الناس تريد إنقاذ الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام