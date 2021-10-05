جريح بإشكال فردي تخلله اطلاق نار في صور

وقع اشكال فردي بين شخصين في مدينة صور على خلفية أثاث منزل، تطور الى اطلاق نار، فأصيب شخص في قدمه وحاله مستقرة،وعملت مخابرات الجيش على توقيف مطلق النار وباشرت التحقيق معه.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
وقع اشكال فردي بين شخصين في مدينة صور على خلفية أثاث منزل، تطور الى اطلاق نار، فأصيب شخص في قدمه وحاله مستقرة،وعملت مخابرات الجيش على توقيف مطلق النار وباشرت التحقيق معه.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أصيب الشاب حسن. ص (سوري الجنسية) بإشكال منتصف ليل أمس في منطقة الحوش قضاء صور. وتم نقله بواسطة سيارة اسعاف تابعة للصليب الأحمر الى أحد مستشفيات صور للمعالجة، ولكنه توفي فجرا متأثرا بجراحه. وتمكن عناصر مكتب المعلومات في صور من اعتقال الجاني، وهو الفلسطيني حسين .م، وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب.