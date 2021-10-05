جريح بإشكال فردي تخلله اطلاق نار في صور

وقع اشكال فردي بين شخصين في مدينة صور على خلفية أثاث منزل، تطور الى اطلاق نار، فأصيب شخص في قدمه وحاله مستقرة،وعملت مخابرات الجيش على توقيف مطلق النار وباشرت التحقيق معه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام