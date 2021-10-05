النائب عدوان: الانتخابات النيابية في وقتها على أساس القانون الحالي والتوجه كبير بأن نحافظ على حق المغتربين بالاقتراع

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان الذي اعلن ان الجلسة خصصت لقانون القضاء العدلي الذي نعطيه الأولوية في جلسات يومية تقريبا.

واشار الى انه سيكون هناك نهار الخميس اجتماع للجان المشتركة من أجل البحث حصرا في مواضيع قانون الانتخابات.

اضاف: “يبقى هناك موضوع يدور البحث حوله يتعلق بانتخابات غير المقيمين”، وأعلن عدوان “اننا كتكل جمهورية قوية لسنا مع الابقاء على المقاعد الستة، لاعتبارات متعددة لن ندخل فيها الآن، إنما نحن نصر على أن ينتخب غير المقيمين في أماكن تواجدهم”.

وقال “نطمئن أن الانتخابات ستحصل في موعدها، الاجراءات كحكومة بدأت، ونحن كسلطة رقابية نتواصل مع وزارة الداخلية والحكومة لكي تسير كل الأمور في طريقها الطبيعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام