3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في معتقلات العدو الاسرائيلي

يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي في المعتقلات الصهيونية رفضا لممارسات العدو الاسرائيلي.

وقالت “مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى” الثلاثاء إن “الأسرى تميم نعمان تميم سالم من محافظة نابلس وعبد الله أحمد فارس العارضة من محافظة جنين ومحمد يوسف حسن الدرابيع من محافظة الخليل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي رفضًا لاستمرار عزلهم والتنكيل بهم في زنازين سجن النقب الصحراوي”.

وأضافت المؤسسة أن “الاسرى الثلاثة يطالبون بإنهاء عزلهم ووقف الإجراءات التنكيلية بحقهم وبحق أسرى الجهاد الإسلامي المعزولين وعودتهم إلى الأقسام والغرف التي كانوا متواجدين فيها قبل عملية نفق الحرية في سجن جلبوع بتاريخ 06/09/2021”.

المصدر: فلسطين اليوم