Touch the sky ، عروض للمناطيد والطيران الشراعي في سوريا

بعيداً عن أجواء الأزمات والحصار المضروب على سورية، تظهر هنا وهناك مشاهد للحياة والالوان التي طالما تميزت بها هذه البلاد.



في سماء طرطوس خُصصت فترة ممتدة على عشرة أيام من شهر تشرين الاول الجاري، أطلقت خلالها عروض للمناطيد والطيران الشراعي ، بتنظيم نادي الطيران الشراعي السوري، بمشاركة نادي سايبر القبرصي، ونادي R Ultra الفرنسي، وهذه الفعالية أخذت اسم “Touch the sky”. بداية من آخر أيام أيلول حتى العاشر من الجاري.

البقعة الجغرافية الممتدة بين الكورنيش البحري وجزيرة أرواد في طرطوس على الساحل السوري، هي مجال التحرك للمشاركين، بتحليق البراموترز والمناطيد، والطيران الشراعي التقليدي.

هذه الفعالية الترفيهية والتي بدأت على شكل مسرحٍ جويٍّ لكل من قصد المكان لمتابعة العروض، يشارك فيها عدد من الطيارين السوريين والفرنسيين واليونانيين، إضافة لمشاركات عربية أخرى.

المصدر: موقع المنار