المفتي قبلان لأساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي: أنا معكم وبصفكم أينما كنتم

طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح، الحكومة الجديدة بـ “إيلاء موضوع أساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي الاهتمام اللازم”، مؤكدا أن الحكومة “مطالبة اليوم قبل الغد بتأمين حقوقهم ومطالبهم المحقة كافة، وبخاصة أن لبنان اليوم غير لبنان الأمس، وموسم الدراسة بدأ ووضع الجامعة اللبنانية والطلاب بالعناية، وأي تأخير يعني تطيير القيمة المطلوبة للتعليم، فيما وضع الطلاب النفسي والاجتماعي بالقعر وسط بلد منهار ووسائط تعليم أقل فعالية، فضلا عن نحر مستقبل الطلاب، وهذا ما يعاني منه طلاب اللبنانية والمدراس الرسمية منذ سنوات، وأخشى أن تتحول جامعة الفقراء إلى مقبرة للفقراء”.

وشدد على ضرورة “تحييد الموسم الدراسي عن معركة الحقوق” موجها خطابه لأساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي بالقول:”أنا معكم وبصفكم أينما كنتم، وأملنا كبير بالأخ الوزير عباس الحلبي في معالجة أوضاعكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام