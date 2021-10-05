تعطل منصة التواصل الداخلية لموقع “فيسبوك” وموظفون يصفون ما حدث بـ”يوم الثلج”

أطلق موظفون من العاملين في شركة “فيسبوك” تسمية “يوم الثلج” على العطل الذي أصاب المنصة الأمريكية الشهيرة.

وأفادت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية بأن منصة الاتصالات الداخلية Workplace التابعة لـ”فيسبوك” لا تعمل مما ترك معظم الموظفين غير قادرين على أداء وظائفهم.

وقال اثنان من أعضاء فريق أمان “Facebook” الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنا، إنه من غير المرجح أن تكون الهجمات الإلكترونية هي التي تسببت في حدوث هذه المشكلات.

وأشاروا إلى أن التكنولوجيا التي صممت بها التطبيقات لا تزال مختلفة بما يكفي لدرجة أنه من غير المحتمل أن يؤثر اختراق واحد عليها جميعا في آن واحد.

وفي سلسلة من التغريدات، قال جون غراهام كومينغ كبير مسؤولي التكنولوجيا في Cloudflare، وهي شركة للبنية التحتية للويب، إن المشكلة كانت على الأرجح مع خوادم Facebook، التي لم تسمح للأشخاص بالاتصال بمواقعها مثل Instagram و WhatsApp.

المصدر: وكالات