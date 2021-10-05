نيويورك تايمز: متحدث باسم فيسبوك يقول إن خدمات الشركة تعود ببطء وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2021 - 01:58

نيويورك تايمز: متحدث باسم فيسبوك يقول إن خدمات الشركة تعود ببطء وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت

منذ 23 mins 5 October، 2021
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