عودة منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للعمل بشكل جزئي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2021 - 01:58

عودة منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للعمل بشكل جزئي

منذ 54 mins 5 October، 2021
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