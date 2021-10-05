إعلام أميركي: فيسبوك يرسل فريقا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل خوادمه يدويا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2021 - 00:24

إعلام أميركي: فيسبوك يرسل فريقا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل خوادمه يدويا

منذ 33 mins 4 October، 2021
أخبار موقع المنار

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