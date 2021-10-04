رئيس الوزراء الصومالي يتوجه إلى قطر بدعوة من أمير البلاد في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2021 - 15:46

رئيس الوزراء الصومالي يتوجه إلى قطر بدعوة من أمير البلاد في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 4 October، 2021
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