وزير الخارجية الايراني يزور لبنان نهاية الأسبوع الجاري (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2021 - 15:44

وزير الخارجية الايراني يزور لبنان نهاية الأسبوع الجاري (فارس)

منذ 1 ساعة 4 October، 2021
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