نقيب الاطباء: لتوفير الموارد المالية نقدا وبالعملة الصعبة لمساعدة القطاع الطبي والتمريضي

اجتمع نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف “استعداده للمساعدة المجانية في العمليات الجراحية وتبادل الخبرات العلمية مع الأطباء اللبنانيين لاسيما في ظل خطر هجرة الأطباء والممرضات والممرضين”.

كلام ابو شرف جاء الاثنين خلال استقباله فدا من المنظمة العالمية غير الربحية للعمليات الجراحية، ووضع أبو شرف الوفد في أجواء الحاجات واللوازم الطبية والأدوية الضرورية خصوصا للأمراض المزمنة والسرطانية والمستعصية، ودعم القطاع الصحي ماليا لكي يعود العمل فيه إلى وضعه الطبيعي.

وقال ابو شرف “وأمام الحالة الخانقة ماليا، يغدو توفير الموارد المالية من خارج لبنان نقدا، وبالعملة الصعبة، هو الوسيلة الوحيدة التي تساعد القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي على الاستمرار والحد من الهجرة، ومواجهة التحديات القاسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام