حزب الله عرض نشاط لجان الطوارىء الصحية والتكافل الاجتماعي في صيدا خلال أيلول

عرضت منطقة صيدا في “حزب الله” واقع الأنشطة الصحية لمكافحة فيروس كورونا خلال شهر أيلول، واشارت في بيان الى ان “لجنة الطوارىء الصحية في المنطقة، والتي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد، قدمت تقريرها الشهري من خلال نشاط تلك اللجان في أحياء المدينة ومنطقتها، والتي تعمل على مواكبة مصابي فيروس كورونا وحالات الحجر الصحي ونقل المصابين وإجراء الفحوص وأنشطة التوعية والارشاد والتعقيم ومواكبة الوافدين من الخارج، كما نشطت الفرق المذكورة في ملف التوعية للحض على التسجيل على منصة التلقيح والتشجيع على الإستفادة من اللقاح، بالاضافة الى نشاطها التوعوي للوقاية من مخاطر الفيروس المتحور دلتا”.

واعلنت ان ” عمل فرق اللجان شمل جغرافيا أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعددا كبيرا من أحياء مدينة صيدا كما توزع في بلدات عبرا، الغازية ، حارة صيدا ، كفرحتى ، عنقون ، قناريت ، اركي ، عزة ، رومين ، حومين التحتا، زيتا،زغدرايا، وبنعفول، عربطبايا، القنيطرة ، وعدد من بلدات شرق صيدا”، لافتة الى ان “الانشطة تضمنت التقديمات الصحية منها 285 استشارة طبية , تواصل مع 917 حالة كورونا, 40 حملة تعقيم , 234 معاينة طبية، توزيع 13 حصة تنظيف وتعقيم ، 10 اجتماعات نصفها لفريق الاستجابة السريعة والنصف الاخر لفريق الرقابة والتوعية، و5 اجتماعات أخرى للجنة الطوارىء الصحية ، وتأمين 104 فحوصات كورونا ،بالاضافة الى دفن حالة كورونا وتعبئة 70 استمارة حالة كوفيد ، واستشفاء 39 من مصابي الفيروس كما تم تأمين 85 من ادوية عدوى الوباء، ونقل 18 حالة كورونا، وتنظيم محاضرة صحية ، وتوزيع 60 حصة تعقيم وتقديم 20 معاينة صحية.”

واحصت “عدد الانشطة حيث بلغ 1903 نشاطات، استفاد 3225 شخصا اما القيمة الاجمالية بلغت 40,717,000 ل.ل.

وشكر مسؤول المنطقة في الحزب الشيخ زيد ضاهر أعضاء ومتطوعي اللجان الصحية والتوعية والارشاد في صيدا وبلدات الجوار، ودعاهم إلى “المضي بعزم وقوة وثبات خلال الأشهر المقبلة إلى المزيد من النشاط والجهد للوقوف إلى جانب أهلنا لحمايتهم من خلال التحصين باللقاح وخلق مجتمع منيع من هذا الوباء القاتل.

من جهة ثانية، عرضت منطقة صيدا في الحزب لواقع التقديمات الإجتماعية خلال شهر أيلول، حيث قدم الفرع الاجتماعي في المنطقة تقريره الشهري حول نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء المدينة، والتي تعمل على تأمين المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

وأعلنت أن “التقديمات تركزت في أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات ، مخيمي عين الحلوة والمية ومية ، الفوار ، صيدا القديمة وعدد من أحياء المدينة، كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا ، كفرحتى ، عنقون ، قناريت ، اركي ، عزة ، رومين ، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول ، عرب طبايا ، القنيطرة، فيما تركز عمل المطبخ شبه اليومي في الغازية وتعمير عين الحلوة”، ولفتت الى انها “شملت منذ بداية أيلول حتى نهايته 425 ادوية , 105 اعداد استشفاء, توزيع 309 حصص تموينية , مساعدات مالية عددها 1073, 5 اجتماعات للجنة الاجتماعية , حل 13 مشكلة , توزيع حلوى عدد 2, اجراء 6 مصالحات , 92حالات حسم استشفاء , تقديم 34 واجبات تعزية , عيادة 9 مرضى , تأمين 3 فرص عمل , توزيع 232 حليب للاطفال , تأمين اثاث منزل , بالإضافة إلى توزيع ألبسة عدد 3 , و77 دعم لوجستي للطلاب وتسجيل دراسي حسم 5, تنظيف مسجد , زيارة 15 من عوائل الشهداء, و 13 وليمة , وتوزيع 37 حصص محروقات ، 286 كتب دراسية , تقديم 111 مساعدة مالية دراسية , تأمين مواد بناء عدد 1، وتنظيم مكتبة اعارة عدد 5”.

وافادت أن “عدد الأنشطة بلغ 4032 نشاطا استهدف 16874 مستفيدا بقيمة اجمالية بلغت 1,200,667,00 ل.ل.

بدوره، شكر مدير الفرع الإجتماعي في المنطقة محمد القشوري “أصحاب الأيادي البيض دعمهم الكبير لعمل اللجان في صيدا وبلدات الجوار”، داعيا إلى “الاستمرار في المساهمة بدعمها خلال الأشهر المقبلة، خصوصا على أبواب العام الدراسي الجديد للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي الصعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية