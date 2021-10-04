تجنب استخدام الدواء بعد انتهاء صلاحيته

قد يكون لدى بعض الأشخاص صندوقاً منسياً يحتوي على مختلف الأدوية التي تراكمت بمرور الأعوام. ومن المهم تفقد تاريخ انتهاء الأدوية قبل استهلاكها.

و قد يكون تاريخ الصلاحية مطبوعاً أو مختوماً على غلاف الدواء الخارجي، أو علبة الدواء، لذلك يجب إتلاف الدواء عند انتهاء صلاحيته، وعدم تركه في متناول الأطفال.

وإليك تأثير استخدام الدواء بعد انتهاء صلاحيته:

-المادة الفعالة قد تصبح غير مستقرة كيميائياً

-فعالية الدواء قد تتغير

-تحلل الدواء قد ينتج عنه مواد سامة وضارة بالمريض

-يزيد من فرصة تلوث الدواء

المصدر: سي ان ان