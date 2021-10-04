غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الاوزاعي باتجاه الجناح بسبب الاشغال عند مستديرة السمكة وعناصر من مفرزة سير الضاحية تعمل على تسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2021 - 09:44

غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الاوزاعي باتجاه الجناح بسبب الاشغال عند مستديرة السمكة وعناصر من مفرزة سير الضاحية تعمل على تسهيل السير في المحلة

منذ 40 mins 4 October، 2021
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