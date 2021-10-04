ارتفاع سعر عملة بيتكوين إلى 48 ألفا و83 دولارا

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1ر0% منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 48 ألفا و83 دولارا في الساعة 10 من صباح اليوم الأحد في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 5ر2%، حيث يتم تداولها بين 47 ألفا و130 دولارا و 48 ألفا و298 دولارا.

وانخفضت الآن بنسبة 26% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا الذي وصلت إليه في 14 نيسان/أبريل.

وأضافت عملة بيتكوين 15% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 66% حتى الآن هذا العام.

المصدر: dpa