إعلام الاحتلال: إصابة مستوطن جرّاء رشق حافلة إسرائيلية بالحجارة قرب بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2021 - 22:30

إعلام الاحتلال: إصابة مستوطن جرّاء رشق حافلة إسرائيلية بالحجارة قرب بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 16 mins 3 October، 2021
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