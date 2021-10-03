الحكومة السودانية: استمرار عملية إغلاق موانئ والطريق بين الخرطوم وبورتسودان سيؤدي إلى انعدام تام للوقود والقمح والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2021 - 22:30

الحكومة السودانية: استمرار عملية إغلاق موانئ والطريق بين الخرطوم وبورتسودان سيؤدي إلى انعدام تام للوقود والقمح والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد (وكالة يونيوز)

منذ 18 mins 3 October، 2021
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