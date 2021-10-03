انتخابات مجلس الشورى القطري: فوز 30 مرشحاً عن 30 دائرة

أدلى القطريون بأصواتهم السبت، في أول انتخابات لمجلس الشورى وسط إقبال تجاوز بكثير النسبة المسجلة في الانتخابات البلدية الأخيرة، رغم أن الاقتراع لن يغير ميزان القوى السياسي في البلاد. وأعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية القطرية أن نسبة المشاركة بلغت 63.5 بالمئة من المؤهلين للانتخاب، وقد فاز بها 30 مرشحاً عن 30 دائرة ليس بينهم أي امرأة من المرشحات الـ28. وخاض انتخابات مجلس الشورى 234 مرشحاً للتنافس على 30 مقعدا من إجمالي 45؛ إذ يعيّن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوا فيه.

ولم يعلَن بعد عن موعد تعيين الأمير للأعضاء الـ 15، ولا عن موعد انعقاد المجلس.

المصدر: سبوتنيك