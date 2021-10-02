قال وزير الخارجية والمغتربية في الحكومة اللبنانية الجديدة عبد الله بوحبيب “طالما تميزت علاقة لبنان بالصين بالصداقة والاستمرارية والاحترام المتبادل”.

واضاف بوحبيب “لبنان ممتن لدعم الصين له في المحافل الدولية نصرة لقضاياه المحقة، لاسيما تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي ورفض العدوان عليه والحفاظ على حقوقه وموارده وأمنه واستقراره، عبر مشاركتها بقوات اليونيفيل والتزامها تكريس سيادته واستقلاله ورفض التدخل بشؤونه الداخلية”، وتابع “كما يقدر لبنان دعمها له لمواجهة عبء استضافة الاشقاء اللاجئين والنازحين رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها، والعمل على عودتهم الى ديارهم متى سمحت الظروف”.

كلام بوحبيب جاء السبت في كلمة له خلال حفل اقامته عن بعد السفارة الصينية في لبنان لمناسبة الذكرى الـ72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والصين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام