الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي : أبناؤنا في فلسطين يدافعون عن مقدسات الأمة ويفدونها بالأرواح في أروع ملحمة تاريخية تسجل أسمى معاني البطولة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 2 2021 - 17:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
02 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
السفير اللبناني في بغداد: سيتم اعادة الزوار اللبنانيين العالقين في مطار النجف الأشرف عند الساعة ال7 مساء
مؤسسة الكهرباء دعت القوى الامنية الى توقيف سارقي خطوط التوتر بعلبك دير نبوح والقبيات الهرمل
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبّر لعمليات توزيع المخدّرات على مروّجين في عدد من المناطق الشمالية
الناطق باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي يقول إن الراعي محمد عماد عطوي الذي خطفته قوات العدو أمس أعيد إلى لبنان
قوات العدو تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين
سبعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الإحتلال رفضاً لاعتقالهم الإداري
فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة: زيارة لا بيد إلى البحرين وافتتاح سفارة للعدو فيها جريمةٌ بحق الاسلام والقومية والعروبة
فصائل المقاومة: التحية إلى الشعب البحريني الذي خرج في مسيرات غضب رفضاً لتمادي نظام البحرين في التطبيع
اللجنة الأمنية العليا للإنتخابات في العراق: اكتمال جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع
مجلس النواب التونسي يعلن أنه في حالة انعقاد دائم ويحمّل الرئيس مسؤولية إغلاقه
القطريون يبدأون التصويت في أول انتخابات تشريعية بالبلاد
شرطة أبو ظبي: سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من أفراد الطاقمين الفني والطبي كانوا على متنها
وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني يحذر الأعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
وزارة الحرب الأمريكية: استمرار صلاحية العمل العسكري في أفغانستان استناداً إلى قانون أقرّه الكونغرس عام 2001
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى السفير الفرنسي فيليب إيتيين لبحث مستقبل العلاقات الثنائية
الجيش البريطاني ينشر قواته للمساعدة في توصيل الوقود
رئيس بيلاروسيا: ستتحول البلاد إلى قاعدة عسكرية موحدة مع روسيا في حالة العدوان
الجورجيون يصوتون في انتخابات بلدية غداة اعتقال الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الشخصية المعارضة الرئيسية في البلد
البوليفار الفنزويلي يتخلص من 6 أصفار من قيمته لتسهيل المعاملات
عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية يدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية
اللجنة الوطنية للصحة في الصين:41 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة مع تسجيل 34 إصابة قبل يوم
وكالة "رويترز": إصابات كورونا العالمية تتجاوز 234.24 مليون والوفيات 4 ملايين و994631
تشييع عقيلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر السيدة بروين خليلي في مدينة صور
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدًا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
العدل الدولية تعقد جلسات استماع في 18 و19 الجاري للنظر بدعوى التمييز العنصري التي رفعتها أرمينيا وأذربيجان ضد بعضهما
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً مضاداً للطائرات طورته مؤخراً
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي : أبناؤنا في فلسطين يدافعون عن مقدسات الأمة ويفدونها بالأرواح في أروع ملحمة تاريخية تسجل أسمى معاني البطولة
منذ 2 ساعة
2 October، 2021
حركة الجهاد الإسلامي
زياد النخالة
التعليقات
ذات صلة
النخالة: المقاومة الفلسطينية في اشتباك مستمر مع الاحتلال حتى تستعيد الأمة نهضتها
النخالة: دماء شهداء جنين شكلت نبراسا أضاء الطريق نحو تحرير المقدسات
زياد النخالة لأبطال كتيبة جنين: ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعبٌ ومقاومة من جنين حتى غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}