الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي : أبناؤنا في فلسطين يدافعون عن مقدسات الأمة ويفدونها بالأرواح في أروع ملحمة تاريخية تسجل أسمى معاني البطولة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2021 - 17:38

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي : أبناؤنا في فلسطين يدافعون عن مقدسات الأمة ويفدونها بالأرواح في أروع ملحمة تاريخية تسجل أسمى معاني البطولة

منذ 2 ساعة 2 October، 2021
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