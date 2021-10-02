السفير حبحاب للمنار: جهود متواصلة بذلت خلال الساعات الماضية وتنسيق متواصل بين وزارة النقل العراقية وسلطة الطيران المدني التي طلبت اعادة الزوار اللبنانيين مساء اليوم وإنهاء معاناتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2021 - 15:54

السفير حبحاب للمنار: جهود متواصلة بذلت خلال الساعات الماضية وتنسيق متواصل بين وزارة النقل العراقية وسلطة الطيران المدني التي طلبت اعادة الزوار اللبنانيين مساء اليوم وإنهاء معاناتهم

منذ 38 mins 2 October، 2021
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