قوى الأمن: توقيف عصابة تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان في خراج جدرا العكارية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2021 - 14:10

قوى الأمن: توقيف عصابة تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان في خراج جدرا العكارية

منذ 1 ساعة 2 October، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الاتي: “بعد توافر معلومات إلى المديرية العامة لأمن الدولة عن عملية تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار سيرا على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة.

ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت إحدى دورياتنا من توقيف فان هيونداي عند معبر الكنيسة في بلدة شدرا، وفي داخله السائق اللبناني (أ. م) و8 رجال وامرأتين و4 أولاد، جميعهم من التابعية السورية.

وتمكنت أيضا من توقيف اللبناني (ح. ف) الذي كان يعمل على تأمين عبور السوريين وتوصيلهم الى الطريق العام سيرا على الأقدام، فيما تمكن فان آخر نوع هيونداي من الفرار، ثم تم العثور عليه مع سيارة أخرى رباعية الدفع من دون وجود أحد في داخلها، بمؤازرة من دورية تابعة لفوج الحدود البري الأول.

تم إجراء المقتضى القانوني في حقهم بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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