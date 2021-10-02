المفتي عبد الله: معالجة الازمة الاقتصادية أولوية

شدد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله خلال حديث صحافي ادلى به في دار الافتاء الجعفري في صور، على “ضرورة الانطلاقة السريعة لعمل الحكومة التي يعلق عليها الشعب آمالا عديدة وبخاصة لجهة معالجة الازمة الاقتصادية الحالية والتي أودت بالوطن الى الهاوية، وأن المواطن تحمل مسؤولياته ووقف ولا يزال يتحمل أعباء الوضع الاقتصادي المتأزم وعلى الدولة الان وبعد اليوم ان تتحمل مسؤولياتها الامنية والسياسية والاقتصادية”.

واضاف: “بعد الاحداث التي عصفت بهذا البلد وعلى الحكومة الحالية ان تعمل وفق عقلية الانفتاح الانساني ووفق الحاجات الملحة لكل الشعب وان تبتعد عن منطق المحاصصة هذا المنطق الذي ندفع ويدفع الجميع أثمانه اليوم لان المنطق الطائفي والمذهبي والمحاصصة أوصل البلد الى هذا الدرك من الانهيار”.

واشار الى أن “ملف الانتخابات النيابية هو المفصل وقانون الانتخابات هو الذي ينقل البلد مما تعاني منه وبخاصة اذ تم إقرار قانون عصري يلغي العقلية المذهبية وينتقل بلبنان الى رحاب الوطن الواسع الذي يبنى علاقاته الداخلية على اساس المواطنية الصالحة وينسج علاقاته الخارجية على اساس المصلحة الوطنية والانتماء العربي”.

واكد أن “نهج الامام القائد السيد موسى الصدر ومقاربته للحلول السياسية في لبنان وعلاقاته مع العرب والعالم هو الاجدى لان القراءة في كتاب ( موسى الصدر ) يوفر على الجميع اللبنانين الضياع في متاهات ومصالح الدول الاخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام