كورونا في بريطانيا.. تسجيل انخفاض في الوفيات والإصابات اليومية

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 127 وفاة 35577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 137 وفاة و36480 إصابة بالفيروس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم الجمعة إن إصابات كوفيد-19 في إنجلترا ارتفعت في الأسبوع الذي انتهى في 25 أيلول/سبتمبر، مدفوعة بزيادة في حالات العدوى بين طلاب المدارس.

وتشير التقديرات إلى أن معدل الانتشار بلغ نسبة 4.58 بالمئة بين طلاب المرحلة الثانوية بما يعني أن واحدا من كل 25 طالبا جاءت نتيجة فحوصه إيجابية مقارنة بنسبة 2.81 بالمئة من الطلاب في نفس الفئة العمرية في الأسبوع السابق له.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطة لمواجهة فيروس كورونا في الشتاء تشمل إعطاء الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما جرعة من لقاح كوفيد-19.

المصدر: وكالة رويترز