إنكلترا تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا بين طلاب المدارس

قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم الجمعة إن إصابات فيروس كورونا في إنكلترا ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 25 أيلول/سبتمبر، مدفوعة بزيادة في حالات العدوى بين طلاب المدارس.

وفتحت المدارس في إنكلترا منذ نحو شهر، ويسلط بعض علماء الأوبئة الأضواء على مخاوف زيادة الإصابات بين الأطفال إلا أن ذلك لم يترجم بعد في صورة زيادة مستدامة في حالات الإصابة بين السكان على نطاق أوسع.

وتشير التقديرات إلى أن معدل الانتشار بلغ نسبة 4.58 بالمئة بين طلاب المرحلة الثانوية بما يعني أن واحدا من كل 25 طالبا جاءت نتيجة فحوصه إيجابية مقارنة بنسبة 2.81 بالمئة من الطلاب في نفس الفئة العمرية في الأسبوع السابق له.

وبلغ معدل التفشي الإجمالي في إنكلترا واحدا من كل 85 شخصا بما يزيد قليلا عن الأسبوع السابق وهو واحد من كل 90، لكنه لا يزال أقل مما كان عليه قبل أسبوعين حين كان يقدر بنحو واحد من بين كل 80 شخصا.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطة لمواجهة فيروس كورونا في الشتاء تشمل إعطاء الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما جرعة من لقاح كوفيد-19.

لكن لم يبدأ تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما إلا الأسبوع الماضي لتتخلف إنكلترا وبعض مناطق المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

المصدر: وكالة رويترز