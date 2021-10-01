المقداد: حزب الله سيبقى يقوم بواجبه تجاه أهله في كل لبنان

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد ان “حزب الله سيبقى يقوم بواجبه تجاه أهله في كل لبنان ولن يتوانى عن تقديم ما يستطيع من امكانيات لخدمة الناس، ومواصلة التقديمات والمساعدات في ظل وضع وصل فيه وضع الدولة إلى مرحلة الاهتراء”. وتابع “هناك حاجة اليوم لتأهيل الطرقات وتوفير مادة مازوت لتأمين التدفئة ونحن على أبواب الشتاء وتوفير الدواء والغذاء”.

كلام المقداد جاء الجمعة في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق في قصر بعلبك البلدي، أعلنا خلاله عن إطلاق حملة لتعبيد وتأهيل طرقات المدينة الرئيسية، في حضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي، مسؤول قطاع بعلبك في حزب الله يوسف يحفوفي، أعضاء المجلس البلدي، مخاتير وفاعليات اجتماعية.

وقال المقداد “المقاومة نشأت بعد أن قررت الدولة اللبنانية التخلي عن دورها في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وبفضل تضحيات المجاهدين ودماء الشهداء والجرحى والأسرى تحررت الأرض، وهزم العدو الإسرائيلي، وتحقق النصر”، وأشار الى ان “كسر الحصار الأميركي يعني الكثير على الصعيد السياسي، ولن ينسى أحد أن مليون طفل عراقي ماتوا بسبب الحصار الأميركي، واليوم في لبنان هناك من أراد للناس العيش الكريم، فردع جبروت أميركا، ووجه رسالة برفض الذل والهوان”.

واوضح المقداد انه “بالإضافة إلى ما قدمته قيادة حزب الله في منطقة البقاع لتحسين عدد من الطرقات، فهناك بعض الطرقات الممولة من البنك الدولي سيباشر المتعهد بتنفيذها قريبا، كما القرض الياباني سيشمل مجموعة أخرى من الطرقات في محافظة بعلبك الهرمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام