وزارة الطاقة أعلنت سعر تعرفات المولدات الخاصة عن شهر أيلول – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 1 2021 - 18:22

وزارة الطاقة أعلنت سعر تعرفات المولدات الخاصة عن شهر أيلول

منذ 2 ساعة 1 October، 2021
وزارة الطاقة
لبنان

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان في بيان لها الجمعة أن سعر تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيلول الجاري.

والتسعيرات جاءت كالتالي:

3.426 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر: – قدرة 5 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 3.426 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 3.426 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

3.768 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر: – قدرة 5 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 3.768 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة 10 أمبير : 40000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 3.768 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 15.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر أيلول البالغ 147.000 ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بالاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة