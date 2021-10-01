سفير الاتحاد الاوروبي زار وزير المال: المحادثات مع صندوق النقد الدولي حاجة ملحة

استقبل وزير المالية في الحكومة اللبنانية يوسف الخليل الجمعة سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وقال طراف بعد اللقاء “كان لقاء مثمرا حيث ناقشنا وقارنا تطلعاتنا حول كيفية السير بلبنان نحو الأمام وقد تشجعت لرؤية الاتفاق في ما بيننا حول الأولويات لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة الاقتصادية”، وتابع أن “المحادثات مع صندوق النقد الدولي هي حاجة ملحة تحتاج للتحضير جيدا، كما أن أولويات الحكومة يجب أن تكون محددة، وأن الحكومة بحاجة لإجراء المحادثات بتوجه استراتيجي واضح في ما يتعلق بمسائل ليس من السهل معالجتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام