الشيخ يزبك: أمام الجرائم الإسرائيلية المتنقلة لا خيار إلا المقاومة

أشار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة بنت الامام الحسين(ع) في مدينة بعلبك إلى أن “أبطال المقاومة الإسلامية كانوا للعدو الاسرائيلي بالمرصاد في التصدي للطائرة العسكرية المسيرة التي أسقطت في وادي مريمين على أطراف بلدة ياطر الجنوبية”، واضاف “في فلسطين أمام الجرائم الإسرائيلية المتنقلة لا خيار إلا خيار المقاومة”، وسأل “هل يعتبر المطبعون واللاهثون، بأن يتعظوا مما جرى في أفغانستان؟”.

وقال الشيخ يزبك إن “أياما عديدة مضت على مصادرة شاحنة نترات الأمنيوم في بعلبك، ولم يعلم حتى الآن لماذا تم نقلها من سهل إيعات إلى سهل بدنايل؟ وكيف أدخلت إلى لبنان؟ وما الأهداف؟ ولماذا كان التزامن مع كسر الحصار الأمريكي الظالم بإدخال صهاريج المازوت الإيراني عبر سوريا الى لبنان؟”، وتابع “إننا نطالب بالكشف عن الحقيقة بعيدا من اللفلفة، كما إننا نطالب بالكشف عن الحقيقة في إنفجار المرفأ من دون تسييس واستغلال دماء الشهداء والضحايا ومعاناة الجرحى وآهات الأهل وتفجعهم على الأحبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام